Natalia se “desmayó” frente a Martín para no hablar de las revelaciones de Carlos | Papá en Apuros Cap. 67

En el capítulo 67 de “Papá en Apuros”, Martín Seminario se reunió con Carlos, el esposo de Natalia, a para pedirle que firme los papeles de divorcio para que él pueda casarse y mantener su puesto dentro de La Marina. Sin embargo, la respuesta del hombre fue negativa.

Así que, al llegar a la casa de los Seminario, Martín le contó a Natalia que el plan no había salido como pensaron. Además, le confesó que su expareja le había contado algunos detalles de su relación y Natalia fingió una descompensación para no seguir hablando del tema.

“Sí, él me dijo algunas cosas, pero yo no le creí. Dijo estupideces, cosas sin importancia. Aquí el tema es que no firmó nada”, aseguró el comandante. “Yo lo conozco, por eso te dije que no vayas a hablar con él. Nunca debimos contactarlo”, sentenció Natalia.

“Yo opino lo mismo. Tenemos que ver las otras alternativas de divorcio. Acá lo importante eres tú. No te expongas a que te manipule, eso no tiene sentido. Olvidate de Carlos, nosotros vamos a encontrar una solución”, agregó Martín.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.