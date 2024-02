¡Natalia lo celebra! Carlos consiguió trabajo en Paracas y no estará cerca de ella y Bárbara | Papá en Apuros Cap 79

¡Gran sorpresa! Carlos llegó hasta el apartamento donde se está quedando su hija Bárbara y su exesposa Natalia para comunicarles una noticia importante: se irá de Lima para iniciar un nuevo trabajo en Paracas.

En el capítulo 79 de “Papá en Apuros”, Bárbara se mostró triste ante la noticia de que volvería a estar alejada de su papá. Aunque él intentó consolarla con una peculiar promesa.

“Yo no te voy a abandonar. Solamente me estoy yendo a Paracas porque un amigo me consiguió un trabajo ahí, nada más. Sí, te voy a venir a ver siempre. Pero al principio va a ser un poco difícil porque voy a tener que ahorrar dinero para alquilar una casa, tener un lugar dónde vivir y que puedas irme a visitar los fines de semana”, aseguró.

Esperanzada, Bárbara optó por darle un gran abrazo de despedida. “Te quiero pá”, aseguró la joven.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.