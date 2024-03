Natalia amenaza a Jorge con revelar su secreto si no convence a Martín de casarse con ella | Papá en Apuros Cap 93

Natalia Rodríguez está desesperada por hacer que Martín Seminario se case con ella. A pesar de que está a la espera de una prueba de ADN para saber si el hijo es de él o de Jorge Arrarte, llamó al instructor para que la ayude con un dilema que no puede salir de su cabeza. No conforme con ello, decidirá amenazarlo. “Necesito que hables con Martín. No se quiere casar conmigo”, expresó.

“Bueno, primero tengo que conocer los resultados. Si yo no soy el papá entonces sí podría ayudarte”, mencionó Jorge Arrarte, pues desea saber si tendrá un hijo o no antes de comprometer a su amigo. Pero se llevó una gran sorpresa al escuchar lo que le contestó Natalia.

“Si no eres el papá, vas a hacer todo lo que yo te diga, porque sino le voy a decir a todo el mundo que te aprovechaste de mí y me dejaste tirada”, sentenció la secretaria para luego rematarlo con otra icónica frase. “Si Martín no se casa conmigo, yo cuento todo. No tengo nada que perder. En cambio tú, perderías a tu mejor amigo y el desprecio de todos los marinos”, añadió.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.