Matilde León salió decepcionada de su casting para Papá en Apuros: “Tenía COVID y mi propuesta de Luna no era la que buscaban”

Escrito por Alejandra Sánchez

Matilde León nació en un hogar donde se respiraba el arte en sus diferentes formas. Sus padres, desde muy pequeña, le dieron las herramientas necesarias para que la actriz pueda buscar su propio camino y ella optó por la actuación. Sus cualidades histriónicas, así como su desenvolvimiento en escena, le permitieron involucrarse en diferentes proyectos hasta su debut en pantalla de la mano de Francisco Lombardi en “Besos”.

Sin embargo, ningún papel la había retado tanto como el de la enamoradiza Luna Seminario, al punto de salir completamente decepcionada de su casting para la novela familiar “Papá en Apuros” de Latina Televisión. La joven reveló que asistió al casting con altas expectativas y dispuesta a mostrar todo su talento para quedarse con el papel de la hija de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro). Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

“Yo sentí que lo hice muy mal. Realmente estuve ensayando toda esa semana, a mí me había dado COVID y me quedé en mi cuarto repasando, repasando y repasando. Y la propuesta de personaje que yo había planteado no era realmente como el personaje [que la producción quería]”, aseguró.

En esa línea, la actriz peruana contó que su propuesta para Luna Seminario era una chica madura “más perspicaz, más viva y que se daba cuenta de los detalles”. Sin embargo, al hablar con la producción, se dio cuenta que Luna en realidad era “muy inocente y romántica, tirándolo para esa niña que no ha crecido aún”. Aunque, ese detalle logró solucionarse durante la construcción de su personaje en “Papá en Apuros”.

Matilde León y su trabajo de construcción para el personaje de Luna Seminario en “Papá en Apuros”

Luego de conversar con la producción de la novela familiar de Latina Televisión, Matilde León empezó a trabajar en la construcción de Luna Seminario con la ayuda de los guiones que le proporcionaron. “Yo pude leer mucho más la historia y realmente comprender a mayor profundidad el personaje de Luna. A través de los textos me di cuenta cómo Luna se ve a sí misma y cómo la veía el resto”, precisó.

En el proceso, Matilde fue “desmenuzando todas las características que podía encontrar de Luna para hacer una lista y entenderla”. Asimismo, la actriz optó por viajar al pasado de su personaje para entender su actualidad. “Su mamá falleció cuando ella era muy pequeña. ¿Cómo le afectó? Tiene una abuela que es así, tiene un padre que es así, tiene un hermano mayor. Todas esas cosas me daban indicios de cómo esta chica podía ir transformándose y caracterizándose”, agregó.

La ayuda de la aliada estratégica/productora general Quena Rencoret y de los directores Víctor Huerta González y Gerardo Herrera, Matilde León junto al elenco de “Papá en Apuros” lograron los matices que necesitaban cada uno de los personajes.

“Nos iban dando ciertas características que ellos querían que los personajes tengamos. Por otro lado, yo también veía vídeos, algunas referencias, y tuve un trabajo interior donde reflexioné y dije: ‘A ver, Luna tiene esto, este es su conflicto, esto es lo que ella quiere, eso es lo que ya ha pasado’”, aseveró.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros” vía Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.