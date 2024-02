Matías y Julieta tuvieron una seria conversación sobre su matrimonio: ¿Qué sucedió? | Papá en Apuros Cap. 67

En el capítulo 67 de “Papá en Apuros”, Julieta Olaya y Matías Quiroz tuvieron una seria conversación de lo que será su futuro juntos, iniciando por el matrimonio que están próximos a contraer. Tal cual se lo había advertido ‘La gringa’, la joven verificó que su prometido escuchó la conversación que tuvo sobre la tumba de su madre donde confesó que estaba enamorada de Martín Seminario.

El joven se mostró dispuesto a escuchar a su pareja y aclarar la situación: “Julieta, qué pena tener que preguntarte esto otra vez, ¿tú de verdad te quieres casar conmigo?”. La joven no le dio una respuesta clara, así que Matías se la tuvo que pedir nuevamente. “Sí, sí me quiero casar contigo”, respondió Julieta. “¿A pesar de estar enamorada del comandante todavía?”, lanzó la bomba el joven.

Tras ello, Julieta quedó en ‘shock’ y Matías continuó: “No hay nada que explicar Julieta. Escuché todo lo que dijiste en el cementerio y quiero saber si de verdad me quieres porque no voy a organizar un matrimonio con una persona que no se quiere casar conmigo en realidad”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.