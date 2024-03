Matías perdió los papeles en una discusión con Martín y le dio un puñetazo lleno de ira | Papá en Apuros Cap. 91

Matías Quiroz no dejó pasar la oportunidad de visitar a Martín Seminario luego de que Julieta le contara que le confesó su amor. El hijo de Vicky fue furioso a la oficina del capitán de Fragata para confrontarlo.”¡Permiso! Tengo cosas que hablar con el comandante”, gritó interrumpiendo la conversación que tenía Martín con Natalia Rodríguez.

“Si quieres hablar con el comandante tienes que sacar una cita”, fue lo que contestó rápidamente Natalia sin esperar que Matías lance un baldazo de agua fría con lo que iba a revelar. “El señor no pregunta ni saca cita para hablar con mi mujer ¿Hasta cuándo va a seguir intentando quitarme a Julieta?”, sentenció.

Martín quedó impactado con lo que Matías mencionó, pues pensó que no se iba a entrar. “Matías, ¿podemos tranquilizarnos y hablar esto con calma, por favor?”, acotó. Tras ello, comenzaron a decirse palabras en un tono amargo; hasta que Martín dijo algo que enfureció por completo a Matías. “¿Y tú? ¿Tanto miedo me tienes que vienes a rogarme que me aleje de Julieta para no perderla?”. Acto seguido, el hermano mayor de Jhonatan lanzó un fuerte golpe en el rostro del comandante.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.