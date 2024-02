Matías le pidió tiempo a Julieta para decidir si siguen con los planes de matrimonio | Papá en Apuros Cap. 69

En el capítulo 69 de “Papá en Apuros”, Matías y Julieta tuvieron una nueva conversación sobre su futuro juntos y sobre los planes de matrimonio que tenían. Sin embargo, el joven optó por pedirle un tiempo a su prometida para aclarar sus pensamientos.

“Julieta, lo he estado todo el día. No quiero vivir con un recuerdo, con el fantasma del comandante Seminario apareciendo en cada discusión que tengamos en la vida”, aseguró el hijo mayor de Vicky Pacheco.

Ante la incertidumbre, Julieta cedió y le aseguró al joven que entendería en caso ya no quiera seguir con la boda. “Flaca no me digas esto. Tú sabes muy bien que lo que más quiero yo es casarme contigo, tener hijos, formar una familia. Pero no juegues conmigo porque me duele, me cuesta. Si tú no estás convencida de que te quieres casar conmigo, prefiero cancelarlo todo. Si es así, yo no me quiero casar”, le respondió el joven.

Luego de una extensa conversación en la que no llegaron a ningún acuerdo, Matías lanzó su propuesta: “Necesito pensar en esto porque yo te amo Julieta. Pero ahora soy yo el que tiene dudas de este matrimonio”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.