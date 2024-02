Martín Seminario tomó una decisión: Dejará La Marina para tener más tiempo con sus hijos | Papá en Apuros Cap 79

Después de lamentarse por no sentirse un buen padre, Martín Seminario tomó una decisión radical que cambiará el rumbo de su vida, así como la de toda su familia, incluyendo a Natalia, Bárbara y su futuro bebé.

En el capítulo 79 de “Papá en Apuros”, el Capitán de fragata de La Marina reunió a sus cuatro hijos en la cena para darles un gran anuncio: “No he sido el papá que ustedes necesitan. Ustedes normalmente no pueden contar conmigo, y no quiero que las cosas sigan así. Por eso, he tomado una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a dejar La Marina”.

Esta noticia dejó atónitos a sus hijos, quienes cuestionaron la decisión de su padre. “Pá, tú no puedes hacer eso”, le recalcó Cristóbal.

Pero Martín parece estar firme en lo que decidió: “No es una broma, lo he pensado muchísimo y es la única manera de dedicarles el tiempo que se merecen. Ser marino es una parte importante de mi vida, pero también lo es ser papá. Y en este momento yo quiero ser papá. Hijos, ustedes están creciendo rapidísimo, no sé en qué andan. No sé las cosas por las que están pasando, normalmente se lo cuentan a Julieta. Yo quiero que eso pase conmigo, que me lo cuenten a mí”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.