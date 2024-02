Martín se entera quién es la VERDADERA Natalia tras reunión con su esposo | Papá en Apuros Cap. 67

En el capítulo 67 de “Papá en Apuros”, Martín Seminario llegó al encuentro del esposo de Natalia, Carlos Mendivil. Ambos hombres se encontraron en un restaurante para que Carlos pueda supuestamente firmar los papeles del divorcio; sin embargo, el Capitán de fragata se llevó una gran sorpresa.

Carlos realmente estaba esperando encontrarse con Natalia, pero no fue así. “Carlos, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? Quiero que me las aclares porque yo no voy a tener contigo la misma paciencia que ha tenido Natalia contigo”, aseguró Martín.

“¿Paciencia? ¿Estamos hablando de la misma persona? Voy a firmar, pero antes quiero que me escuches porque te voy a contar quién realmente es Natalia Rodríguez”, le respondió Carlos. Pero, en su negación, el comandante intentó defender a su pareja: “Sé lo suficiente y no entiendo por qué quieres hacerles daño si fuiste tú quien las abandonó. Natalia me contó cómo pasaron las cosas y me contó todo lo que tuvo que hacer para sacar adelante a Barabarita sola, sin tu ayuda. Deberías estar agradecido”.

Luego de unos minutos de discusión, Carlos le soltó a Martín una revelación sobre el pasado de Natalia: “No es la mujer que tú crees Martín. Ella es una mujer interesada, manipuladora. Natalia es la mujer que me dejó en la quiebra y lleno de deudas”.

Pero, en su negación, Martín siguió con el mismo objetivo: que Carlos firme los papeles del divorcio; pero este se negó. “No, no voy a firmar porque si firmo, las autoridades van a saber que estoy acá y ya me costó mucho venir hasta acá. Yo estoy requisitoriado, me van a capturar”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.