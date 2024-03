Martín quiere ser feliz con Julieta, pero ella se aferra de una vida llena de amor junto a Matías | Papá En Apuros Cap. 89

En el capítulo 89 de Papá en Apuros, Julieta le dejó claras las cosas a Martín y lo destrozó al decirle que no está enamorado de él. El comandante no lo puede creer e insiste que ambos tienen algo bonito, pues nunca se había sentido de esa forma con nadie más. Sin embargo, la hija de Ramón está decidida a casarse con Matías.

“No señor, Martin nosotros ya nos dimos una oportunidad. Desde que nos conocimos todo ha salido mal”, expresó. “Tu me haces mucho bien, me haces vivir, me haces sentir más feliz. Más tranquilo”, le respondió Martín. Al ver que el Capitán de Fragata no entraba en razón, le manifestó que Natalia también puede hacerlo feliz.

“Entienda de una vez, yo me voy a casar con Matías”, sentenció Julieta. Luego de eso, Ramón ingresó a su casa e interrumpió la conversación que estaban teniendo Martín y Julieta. El comandante tuvo que retirarse a los pocos segundos, pues no quiso interrumpir.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.