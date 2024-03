Martín le reveló a Cristóbal que se enamoró de Julieta, pero el embarazo de Natalia arruinó todas sus oportunidades | Papá en Apuros Cap. 91

Todos en la escuela naval se enteraron el bochornoso incidente que pasó Martín Seminario cuando Matías Quiroz acudió a su oficina para golpearlo. Los rumores corren rápido y llegaron hasta el oído de Cristóbal, quien acudió con su padre para que le revelara los verdaderos motivos de lo que pasó. “No entiendo qué le pasa a este tipo, no es la primera vez que arma un escándalo”, expresó.

En un inicio, el comandante no quiso revelar mucho sobre lo sucedido. Sin embargo, Cristóbal no se cansó de insistir. “Te puedo pedir que confíes en mí. ¿Acaso vas a dejar de ser el papá perfecto? No necesito que estés en un altar para respetarte”, sentenció.

“Mira, Cristóbal. Yo me enamoré de Julieta”, comenzó diciendo Martín Seminario ante el rostro asombrado de su hijo. “Lo que sí te puedo decir es que estuvimos a punto de iniciar una relación”, contó. Tras ello, también añadió el motivo por el que su amor no prosperó. “Natalia quedó embarazada y eso cambió todo”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.