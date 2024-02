Martín amenazó a Carlos por vigilar a Julieta: “No te quiero cerca de ella” | Papá en Apuros Cap 78

Enojado. En el capítulo 78 de Papá en Apuros, Martín llamó a Carlos a su oficina para hablar sobre lo ocurrido con Julieta. El capitán de fragata le exigió que no moleste a la chorrillana y el exesposo le pidió nuevamente que no confíe en Natalia.

“Quiero que dejes de molestar a Julieta. No quiero que te acerques a ella”, exigió el marino. Por su parte, Carlos le reveló quién fue la persona que lo mandó a perseguir a la joven chorrillana. “Te juro que fue Natalia la que me pidió que la siguiera, pero tú confías en ella. Creo que eres el hombre más ingenuo de la Marina”, aseveró el ex de Natalia.

Martín no le hizo caso y reafirmó su postura frente al padre de Bárbara. “Creo en ella. Además, Julieta no tiene por qué pasar un mal rato”, comentó. Carlos, cansado de la ingenuidad del capitán de fragata, le dijo: “Yo también te diré algo: Ten cuidado con Natalia. Lo que sea que ella te haya convencido, no es verdad. Utiliza a la gente”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.