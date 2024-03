Lo rechazó: Julieta destroza los sentimientos de Martín al jurar que no está enamorada de él | Papá En Apuros Cap. 89

En el capítulo 89 de Papá en Apuros, Martín Seminario y Julieta Olaya se dan un apasionado beso luego de que el comandante le gritara su amor a los cuatro vientos. Sin embargos, cuando pensó que todo salía a la perfección, se chocó con la realidad de que la hija de Ramón no siente lo mismo que él.

“No, no señor Martín. Por favor, no hagamos esto… Esto nos hace mucho mal, es como retroceder todo lo que hemos avanzado”, comenzó diciendo Julieta. Martín hizo de todo para intentar convencerla de que sienten lo mismo, pero no tuvo éxito. “Ese es el problema. Yo no siento lo mismo por usted, yo estoy enamorada de Matías. Lo mismo le dije a la señora Natalia”, sentenció.

Martín se mostró muy sorprendido por todo lo que estaba escuchando e incluso pensó que todo era una estrategia de Julieta para que él desista de la idea de estar juntos. “No te creo. Eso no es verdad. Sólo quieres que me aleje de ti”, comentó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.