‘La gringa’ estuvo a punto de confesarle su amor a Matías: ¿Qué la detuvo? | Papá en Apuros Cap. 69

En el capítulo 69 de “Papá en Apuros”, Matías llegó hasta el restaurante de su familia “Ceviche y Amor” y se encontró con ‘La gringa’. Ambos se sentaron a conversar en una de las mesas y el joven le confesó que le había pedido un tiempo a Julieta para pensar si realmente quería seguir con el matrimonio.

“Gringa, es que ya no puedo con la confusión de Julieta. Creo que no se atreve a decirme que no me quiere, no se quiere casar. Yo no quiero estar con una persona que no está 100% convencida de que se quiere casar conmigo”, precisó Matías.

En tanto, ‘La gringa’ intentó apaciguar la situación y convencerlo de seguir con la boda; aunque eso le esté rompiendo el corazón. “Tú eres un chico muy bueno y Julieta simplemente tiene que sacarse las dudas de la cabeza. Tiene confusiones como cualquier novia, es normal”, le aseguró.

Pero, de un momento a otro, ‘La gringa’ decidió sincerarse sobre lo que estaba sintiendo; pero sin aclarar que ese amor era para el propio Matías: “¿Sabes? Una vez, yo me enamoré de un chico que estaba enamorado de otra mujer. Nunca lo supo, yo me guardé todo ese amor para mí y lo quiero mucho, pero calladita, en silencio. Y la verdad que yo solo quiero que él sea feliz. Ella se va a olvidar del comandante”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.