‘La gringa’ desconfía de las verdaderas intenciones de Julieta al volver a la casa Seminario| Papá en Apuros 

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Julieta le contó a su mejor amiga ‘La gringa’ que volverá a la casa de Martín Seminario para ayudar a los niños con la organización de la fiesta sorpresa para el comandante.

Esta noticia molestó a ‘La gringa’, principalmente por cómo se sentiría Matías. “No puedo creer que estes organizando la fiesta del comandante”, dijo la joven. “No gringa, ahora es distinto. Yo ya no siento nada por el señor Martín. Yo prefiero no tenerlo cerca porque eso solo arma más líos”, le precisó la hija de Ramón.

Sin embargo, esta “aclaración” no calmó a ‘La gringa’. “Ojalá no termine como siempre. Y Matías pagando pato (…) Julieta, por favor, ten cuidado, estás jugando con fuego. Matías no se merece que le hagas lo mismo”, sentenció.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.