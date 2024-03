Julieta sospecha de una trampa en su contra y hará todo lo posible para encontrar al culpable | Papá en Apuros Cap 94

Julieta Olaya no la está pasando nada bien luego de que Natalia Rodríguez le tendiera una trampa. Ahora todos acusan a la joven de ladrona, pues un argentino hizo que metiera una billetera en su canguro para acusarla falsamente. Por este motivo, está recibiendo un montón de malos comentarios en redes sociales, esto la afectó demasiado.

En una conversación con Matías y Ramón, Julieta les pide que le crean. “Les juro que yo no fui”, expresó. Ellos le mencionan que están de su lado y que esperan que todo se resuelva pronto. “Yo no entiendo porqué me quieren hacer algo así. Una billetera no aparece en tu canguro por un malentendido. Estoy segura de aquí pasó algo”, acotó.

Es así como Julieta está comenzando a sospechar que alguien le tendió una trampa. Matías, asegura que pronto encontrarán a los responsables de este acto. “Cuando sepamos quién fue se va arreglar todos. Más de uno va a tener que pedir perdón”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.