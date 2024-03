Julieta encara a Natalia por difamarla, pero pasa lo inimaginable: Bárbara asume toda la culpa | Papá en Apuros Cap 96

Julieta Olaya no se quedó con las ganas y decidió confrontar a Natalia Rodríguez en su propia casa. El de la idea fue Matías Quiroz, quien decidió acompañarla. Cuando llegaron al hogar de la secretaría de Martín Seminario, ella estaba muy confundida, pues tenía en mente llamar a Julieta para echarle la culpa a Bárbara, pero la situación le ganó.

“Julieta, justo iba a llamarte. Barbarita me contó todo”, comenzó diciendo Natalia muy nerviosa. “Señora, es bien simple lo que le voy a decir ¿Por qué lo hizo?”, fue la contundente respuesta que le dio Julieta para confrontarla por las publicaciones falsas en redes sociales. Indicantemente, Natalia comenzó a llamar a Bárbara para que se disculpara.

“Nosotras íbamos a ir a buscarte, pero te adelantaste… Bárbara, por favor. Cuéntale al verdad”, mencionó Natalia. “Lo que pasa es que… No sé, estaba molesta. Mi mamá no tuvo nada que ver. Vi a mi mamá y al tío Martin conversar. Me dio rabia. Yo siempre quise una familia y pensé que tu la estabas destruyendo”, expresó Bárbara.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.