Juan Carlos Rey de Castro y Luciana Blomberg visitan programa matinal “Mucho gusto” de Mega Chile

Tras la exportación del primer producto de Latina, Luciana Blomberg y Juan Carlos Rey de Castro, protagonistas de “Papá en Apuros”, han viajado a Chile para empezar con la campaña de internacionalización de la ficción familiar. Como primera parada, los actores visitaron los estudios del matinal chileno “Mucho Gusto”, donde comentaron sobre el éxito que está logrando la novela y despejaron las dudas sobre un posible romance entre ambos,

El famoso magacín de Chile conducido por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler recibió con los brazos abiertos a los actores peruanos, quienes en la entrevista se mostraron muy felices por el gran estreno de “Papá en Apuros” en Mega Media este lunes 15 de enero a las 19:00 horas.

“La comunidad peruana de todas las partes del mundo nos escriben y nos ven…Esta novela es un ejemplo de las cosas lindas que se puede lograr cuando dos países hermanos se juntan y hacen cosas grandes. En todas partes del mundo y hasta en la industria más desarrollada, los productos más grandes son coproducciones de hasta seis productoras”, dijo Juan Carlos Rey de Castro en el programa en vivo.

Durante la entrevista ambos conductores no dudaron en consultar a la pareja protagonista si la química traspasó las pantallas. “Les preguntamos o no les preguntamos… lo que está preguntando la gente sobre el tema del amor, ¿estarán comprometidos o no?”, consultó Karen Doggenweiler.

“Lo que pasa es que la gente vive mucho las historias, y les encantaría que lo que sucede en pantalla se haga en la realidad, pero lo que no saben es que es un trabajo y que no suele suceder”, respondió Juan Carlos. “No no estamos juntos, yo tengo pareja. Estoy comprometida, no con anillo, pero si tengo tres años”, agregó Luciana Blomberg.

Con la exportación de “Papá en Apuros” en Chile, Latina Televisión inicia la carrera para llegar a los hogares de todo el mundo, consolidándose como un referente en la convergencia de entretenimiento y tecnología; además de posicionarse como una fábrica de contenidos de alta factura.