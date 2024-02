Jhonatan le pidió disculpas a Pablo: “No me voy a interponer si quieres estar con Luna” | Papá en Apuros

Abusando de su autoridad dentro de la Escuela Naval, Jhonatan Quiroz obligó a Pablo a terminar su relación con Luna Seminario por los celos que sentía de ver a su ex enamorada con otra persona. Pero, al ver que había cometido un gran error, decidió llamar al cadete para conversar.

En el capítulo 86 de “Papá en Apuros”, el hijo de Vicky convocó a su compañero a su casa para pedirles disculpas por su accionar. “Eso no va a volver a suceder. De hecho, yo quería pedirte disculpas. No estuvo bien lo que hice y no lo volveré a hacer”, aseguró al cadete.

Asimismo, el joven decidió darle “pase libre” con su expareja para que puedan ser felices. “No te preocupes, es totalmente en serio. Si tú quieres estar con Luna, yo no me voy a interponer”, confirmó Jhonatan.

Al escucharlo, a Pablo se le iluminó el rostro de la emoción que sentía de poder volver con Luna. “¿En serio? Gracias, gracias, muchas gracias. En realidad, la extraño mucho, extraño escucharla, hablar con ella, tocar sus manos…”, le agradeció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”, la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.