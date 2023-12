¿Fue una advertencia?: ‘La gringa’ y el ácido comentario a Julieta sobre su relación con Matías | Papá en Apuros

En el nuevo capítulo de “Papá en Apuros”, ‘La gringa’ no se guardó nada y decidió advertirle a su mejor amiga Julieta para que cuide su relación con Matías porque podría haber alguien por ahí que se robe el corazón del joven.

Ambas estaban conversando sobre el regreso de Julieta a la casa de Martín Seminario para ayudarlos a buscar una niñera y ‘La gringa’ mostró su preocupación por el posible acercamiento con el comandante. “Juliet, yo he visto cómo te mira, ¿no tienes miedo de que tus sentimientos vuelvan?”, la cuestionó.

Y Julieta no pudo ocultase más: “Sí, sí, a veces me da miedo, pero yo tengo claro que no es real. A ver, hubiera sido bonito si resultaba, pero yo no me puedo enamorar de alguien que no existe, de un sueño”.

Aunque ‘La gringa’ continuó con su misión de que su mejor amiga cuide su relación: “Juliet, tienes que olvidarte de ese sueño y de toda esa familia. Puedes hacerle daño a Matías y él te adora, lo tienes abandonado. A veces parece que no te importa (…) Mati es un hombre muy bueno, cariñoso, es guapo y tú estás muy tranquila. No te das cuenta de que, en una de esas, alguien más puede aparecerse en el camino. Mati se puede aburrir, ¿cuídalo sí? No puedes perderlo”.

Al escucharla, Julieta se inquietó y solo respondió: “Oye gringa, a veces me molesta que todo el día me digas lo maravilloso que es Matías. Porque, si yo no te conociera, pensaría que te gusta”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.