“Estás instalada en mi corazón”: Stephanie sorprendida con la romántica declaración de Cristóbal | Papá en Apuros

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Cristóbal continuó su llamada con su enamorada Stephanie, quien le confesó que estaba enamorada de él. Esta revelación emocionó de sobremanera al cadete de la Escuela Naval.

Incluso, tuvo que preguntarle nuevamente si estaba segura de lo que estaba diciendo, así que Stephi le aseguró: “Sí, enserio (estoy enamorada), nunca me había pasado y estoy feliz de que sea contigo”.

Así que el hijo de Martín Seminario reveló la locura que estaba dispuesto a hacer por ella: “Creo que no tienes idea de lo linda que eres y lo feliz que me haces. Después de esta noticia, no me queda de otra que fugarme de la escuela así que en 30 minutos estoy ahí para comerte a besos”.

Pero, después de que Stephanie le dijera que no era necesario, Cristóbal respondió: “Entonces, no me dejas otra opción que decírtelo por teléfono: yo también estoy enamorado de ti. No te lo dije porque no quería que salgas corriendo. Pero ya estás totalmente instalada en mí y en mi corazón. Eres lo primero que pienso cuando abro los ojos y lo último que hago cuando cierro los ojos es imaginar tu beso de buenas noches”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.