“Eres la más bella del universo”: Jhonatan le escribió comprometedor mensaje a Luna en medio de su borrachera | Papá En Apuros Cap. 90

A Jhonatan se le pasaron las copas después de una salida con Cristóbal Seminario y el cadete Elvis Tangoa. Todo esto se dio luego de que decidieran salir a bailar para intentar subirle el ánimo a ‘Bombim’, pues quedó muy afectado luego de ver a Luna y Pablo en una cita en el cine.

Cuando llegó a su casa, armó todo un escándalo. Tanto así que su mamá y su hermana se despertaron con el ruido y bajaron a verlo. El cadete no estaba consciente y se le pasó por la cabeza empezar a revisar las fotos de Luna en redes sociales.

Tras observar las imágenes, comenzó a apreciar la belleza de la chica que le gusta y no tuvo mejor idea que escribirle. “Eres la mujer más bella del universo…”, comenzó diciendo. Pero ahí la situación no acabaría y se vendrían una lluvia de mensajes. “Ya pues.. ¿Por qué no somos enamorados? Estás bien rica, Luna. Quiero darte un beso”, escribió.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.