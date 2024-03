Empoderada: Stephanie rechaza a Cristóbal y lo bota de su casa | Papá En Apuros Cap. 88

En el capítulo 88 de Papá en Apuros, Stephanie y Bárbara han vuelto a ser amigas. Las jóvenes estaban en la casa de los Quiroz hablando sobre su futuro laboral, cuando llegó Cristóbal. El joven quedó sorprendido cuando Stephanie le confesó que ya no quería nada con él.

Cuando el hijo de Martín Seminario le preguntó el motivo por el cual no contestaba las llamadas, ella respondió: “Ayer fue bien sincera. A mí no me funciona eso de salir con alguien que esté jugando conmigo”.

Además, la joven le sacó en cara su indecisión. “En vez de aclararte estabas saliendo con las dos al mismo tiempo”, afirmó horrorizada. Finalmente, Stephanie se decidió y lo botó de su casa. “Estoy molesta por haber aceptado estar en una relación donde me siento tan poquita cosa”, comentó enojada.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.