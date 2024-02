Emilia Santillana ganó las elecciones pero su triunfo se vio opacado por este personaje | Papá en Apuros Cap 79

Luego de varias semanas de campaña, llegó el esperado día de las elecciones sobre el futuro del muelle de Chorrillos. Vicky Pacheco con el No al bono y Emilia Santillana con el Sí al bono se enfrentaron en las urnas.

En el capítulo 79 de “Papá en Apuros”, Vicky y Emilia estaban esperando los resultados juntas en el restaurante “Ceviche y Amor” cuando anunciaron quién ganó. Con un 48% de los votos, la suegra de Martín Seminario se llevó la victoria.

Aunque, en medio de su discurso, decidió cambiar de opinión sobre el futuro del muelle de Chorrillos. “Esto no me lo esperaba (…) Me siento mejor que nunca porque hoy entendí… Entendía por qué mi difunto marido amaba este muelle y quería proteger a todos los trabajadores. Yo no quiero destruir este muelle, Vicky. Quiero poner en valor este muelle con todas sus riquezas. La verdad es que yo, Emilia Santillana, no haré el Boulevard de las Artes”, sentenció.

Seguidamente, le pidió a Vicky Pacheco que sea su mano derecha para la conservación del muelle e implementar los arreglos necesarios.

Pero toda la celebración se vio empañada por la aparición de un personaje: el dueño de la empresa Costa y Costa. “Vengo a informarle a ustedes que la Municipalidad y mi empresa acaban de firmar un acuerdo para la construcción del parque acuático que merece este país”, aseveró.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.