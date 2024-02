“El mar te hace feliz”: Marina le pidió a Martín que no renuncie a La Marina | Papá en Apuros Cap 81

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Martín Seminario continúa con la idea de dejar su puesto dentro de La Marina. Por eso, su hija menor Marina decidió conversar con él para convencerlo en que deje atrás esa decisión.

La pequeña le aseguró que no quería que él deje de ser marino. Aunque, Martín intentó convencerla de que era lo mejor: “Pero vamos a tener más tiempo juntos, vamos a poder salir a pasear…”.

Sin embargo, Marina fue más allá: “Sí, pero no. A mí me gusta extrañarte y también me gusta verte feliz. Yo sé que el mar te hace feliz”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.