El esposo de Natalia está dispuesto a revelar a la verdadera Natalia: ¿Qué le dirá a Martín? | Papá en Apuros Cap. 66

Natalia y su esposo por fin se sentaron para ver los papeles del divorcio. Esto es algo que Natalia ha estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, no todo salió como esperaba la pareja de Martín Seminario, pues le reclamó por la situación que actualmente vive su hija.

“Me dijo que no la había llamada, que la había abandonado y tu sabes que eso no es verdad”, sentenció Carlos sobre la conversación que tuvo con Bárbara. “Me dijiste que ella no me quería ver, me prohibiste irla a ver. Necesito explicarle”, acotó muy mortificado. “Quiero recuperar mi tranquilidad, la vida que tenía antes de conocerte”, sentenció.

“Olvídate de nosotras, por favor. Martín está dispuesto a darnos todo”, le dijo Natalia. No obstante, Carlos no se guardó nada y mencionó que Natalia podría estar ocultando algo. “Estoy dispuesto a contarle la clase de persona que eres”, aseveró. “No te metas conmigo, firma el divorcio de una vez”, le contestó Natalia.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.