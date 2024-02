¿Casi se queda sin el papel de Natalia? Ximena Díaz revela detalles inéditos de su audición para Papá en Apuros

La aclamada actriz peruana Ximena Díaz ha revelado los detalles de su camino hacia el papel de Natalia Rodríguez en la popular serie peruana “Papá en Apuros” en Latina. La actriz compartió la historia a través de su cuenta de TikTok.

Ximena, en un popular ‘storytime’, describió los primeros momentos de incertidumbre después de su audición: “Me llamaron para el casting, lo hice y me fui. Me dijeron que en unas semanas me avisaban, pero no me decían nada”, contó.

Sus sospechas aumentaron cuando se enteró de que amigas actrices habían sido convocadas para repetir el proceso, mientras a ella no le llegaba ninguna notificación. Por ello, Ximena decidió soltar la tensión de la audición y decidió irse de viaje a Argentina con su mejor amigo.

Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Dos días antes de partir, recibió una llamada de la producción informándole que tenía un “callback” el jueves. Pese a que estaba a punto de viajar, Ximena propuso grabarse para la audición durante su estadía en Argentina, pero se encontró con una complicación: “Ellos me dijeron que no se podía, porque iban a venir los de ejecutivos de Chile”.

La actriz, impulsada por la insistencia de amigos y su propio deseo, tomó una radical decisión: cambiar su vuelo y asistir al casting en persona. Con seguridad en sí misma, enfrentó la prueba con determinación, convencida de que el papel era suyo. “Estaba pensando ‘esto es mío'”, compartió Ximena.

Luego de realizar el casting, Ximena se fue de viaje, con la incertidumbre de saber si había quedado o no con el papel. Finalmente, tras ocho días de espera, llegó la noticia tan esperada: “‘Eres Natalia'”, le comunicaron. La actriz, que durante su viaje estuvo nerviosa por el papel, celebró el éxito de haber conseguido su personaje.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.