Denisse Dibós lleva varios años dentro de la industria de la actuación y ha sido reconocida por su aporte al arte escénico. Sin embargo, toda la trayectoria que lleva encima de sus hombros no impide que la actriz peruana se ponga nerviosa en cada audición al que se presenta para formar parte de nuevos proyectos. Eso justamente le pasó en el casting para la novela familiar “Papá en Apuros” de Latina Televisión.

La actriz se presentó al primer llamado para darle vida a Emilia Santillana, la suegra de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) en la ficción “Papá en Apuros”. Aunque, en un principio, Denisse Dibós puso en duda que la fueran a escoger como parte de este elenco por una “percepción equivocada”, como ella misma la definió en entrevista con Latina Entretenimiento.

“Ya me habían dado mi libreto para estudiar la escena. Cuando hice esa audición, yo me fui tristísima porque sentí que no me habían mirado, no me habían corregido nada. Cuando terminamos de pasar la escena, yo preguntaba ‘¿Debo ser un poco más soberbia, menos soberbia? ¿Tengo amabilidad, no tengo amabilidad? ¿Cómo es Emilia? ¿cómo la quieren?’ Me dijo ‘no, así está bien tranquila, así está bien’”, aseguró.

Denisse Dibós salió “cabizbaja” de esta audición porque realmente le interesaba el papel y, por un momento, sintió que lo había perdido. “Me acuerdo haber llamado a mi representante, y le dije ‘Javi, creo que no quedé porque no me dijeron nada, no me pedían más’. Me fui y dije ‘no quedé’. Cómo son las percepciones equivocadas a veces, ¿no?”.

Pero, quince días después, una llamada lo cambió todo. Denisse Dibós fue convocada para un segundo casting y, desde entonces, se sumergió en el mundo de “Papá en Apuros” con el papel de Emilia Santillana.

“Cuando me llamaron a decirme que había quedado, de verdad que me puse bien contenta porque ya había leído todo el proyecto, ya había leído de la coproducción con Mega de Chile, ya había leído sobre los directores, ya sabía sobre el elenco tentativo”, finalizó.

¿Qué opina Denisse Dibós sobre el elenco de “Papá en Apuros”?

A través de sus respectivas redes sociales, los actores de “Papá en Apuros” han ido mostrando detalles de lo que ha sido todo el proceso de grabación de la novela familia de Latina Televisión. Por ello, los fanáticos de esta ficción nacional han notado la gran química y armonía que existe entre ellos incluso fuera de cámaras.

Este detalle tampoco ha pasado desapercibido para Denisse Dibós; porque, incluso, confesó que ha sido uno de los equipos más difíciles de despedir al terminar con todo el rodaje.

“En este elenco, en particular, sí reconozco, a pesar de los años que tengo haciendo esto, que me dio mucha pena (despedir). Fue un elenco que tenía una armonía, tenía una paz bonita que se trabajó dentro del elenco. No recuerdo ningún enfrentamiento entre actores y actrices, malos ratos tampoco”, agregó.

Denisse Dibós reveló el mayor desafío que enfrentaron al grabar “Papá en Apuros”

Si bien el rodaje de “Papá en Apuros” empezó de la manera correcta, no fueron ajenos a ciertos percances que, al final, aceleraron toda la producción. Tal cual lo cuenta Denisse Dibós, la grabación de la novela peruana empezó “bastante tranquila”. Pero, el tiempo aprieta.

Y no solo ello; sino que todo el equipo debía respetar las directrices de La Marina de Guerra del Perú. Por eso, se tuvieron que rodar de nuevo ciertas escenas que saldrían en primera pantalla.

“(Hubo protocolos) que no se llegaron a dar a la exactitud y eso lo teníamos que respetar y hemos tenido que volver a grabar algunas cositas. Son errores que se nos escapan a todos, y La Marina ha estado con un ojo bien observador, bien prolijo y hemos tenido que repetir algunas cosas y eso también apretó nuestros últimos meses de rodaje que ha sido fuerte”, concluyó.

¿Cómo ver todos los capítulos de “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautiva de lunes a viernes a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. Todos los episodios de “Papá en Apuros” se encuentran disponibles en Latina Play.

Escrito por Alejandra Sánchez