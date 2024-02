Carlos da contundente advertencia a Martín para no casarse con Natalia: “Está contigo por tu plata” | Papá En Apuros Cap. 72

En el capítulo 72 de “Papá en Apuros”, Martín Seminario llegó al departamento de Natalia para invitarla a almorzar. Sin embargo, al llegar encontró una escena que no le hizo mucha gracia: Natalia y Carlos estaban abrazándose.

“¿Qué está pasando acá?”, increpó el capitán de fragata al verlos. Inmediatamente, la mamá de Bárbara se separó del hombre y dio su justificación: “Nada. Lo que pasa es que yo estoy sensible por el embarazo, la mudanza y Carlos, que no me quiere dar el divorcio”.

“¿Ahora son amigos?”, les preguntó Martín, y Carlos respondió sarcásticamente: “No, pero tenemos una hija juntos y debemos llevarnos bien. Además, Natalia y yo seguimos casados, técnicamente el extraño eres tú”.

Finalmente, el marino reveló por qué fue al departamento: “Las venía a buscar para que comiéramos juntos, pero parece que estamos ocupadas”. Luego de escucharlo, Carlos atinó a irse de la casa, pero antes le dijo una contundente frase: “Si Natalia está contigo es por tu plata, no alucines otra cosa”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.