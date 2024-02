Carlos amenaza a Natalia tras anunciarle una demanda: ¿Qué sucedió? | Papá en Apuros Cap. 69

En el capítulo 69 de “Papá en Apuros”, Carlos amenazó a su aún esposa Natalia con revelarle a Martín Seminario la verdadera clase de persona que es. Durante su conversación, el hombre le dejó todas las cartas sobre la mesa.

Natalia inició diciendo que ya tenía un plan para divorciarse de él sin su firma: “Sí o sí lo vas a firmar. Con Martín lo hemos hablado y vamos a pedir un divorcio por abandono de hogar y faltas a la moral. Lo único que tenemos que hacer con Barbarita es demostrar que nos abandonaste, nos dejaste en la calle y que nunca te preocupaste por nosotras”.

Pero, Carlos le respondió así: “Natalia, tú me demandas y yo también te puedo demandar por todas las deudas que me dejaste y el daño moral que causaste. La única miserable aquí eres tú. Ya me cansé de estar escondido. Quiero pagar mis deudas y recuperar mi vida. Y, lo que más quiero, es recuperar a mi hija. No me voy a quedar tranquilo, así que prepárate porque todo el mundo se va a enterar la clase de persona que eres en realidad”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.