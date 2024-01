Papá en Apuros, capítulo 50 EN VIVO: Martín no recibirá la respuesta esperada de Julieta

Este lunes 8 de enero, Latina Televisión transmite un nuevo episodio de “Papá en Apuros”. En esta entrega, Martín Seminario le dejará en claro sus sentimientos a Julieta Olaya, pero la joven chorrillana aseguró que su amor “le haría daño a mucha gente”.

Según el adelanto de este nuevo capítulo, el comandante tendrá todo en su contra, y Jorge Arrarte le pedirá que “pase la página” de Julieta. Y, por su lado, la chorrillana recibirá un gran regalo de su prometido Matías.

Además, Vicky Pacheco les dará una gran noticia a sus hijos: se casará con Jorge. Este detalle, según el avance, sorprendió a todos –incluyendo a su amigo Ramón-.

Mira EN VIVO el capítulo 50 de “Papá en Apuros”

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el capítulo 49 de “Papá en Apuros”?

En el reciente episodio, Julieta y Martín se juntaron para conversar sobre sus sentimientos. El Capitán de Fragata no dudó en abrirle todo su corazón a la bella chorrillana. “Pienso en ti todo el tiempo. Julieta, hoy por ti estoy dispuesta a hacer exactamente lo mismo. No sé si puedo estar sin ti, pero necesito que me digas si estás dispuesta a que dejemos todo para estar juntos. Yo no me voy a casar si tú me dices que no lo haga”, dijo Martín Seminario.

Cristóbal y Stephanie siguen teniendo problemas en su relación por culpa de Pedro, quien aprovecha cada oportunidad para sacarle celos al cadete. Por ello, el hijo de Martín le pidió a su enamorada alejarse de él. “Me molesta que no te importe las cosas que haga. Si yo te gusto y te importo tanto como dices mejor aléjate de Pedro. Ese tipo solo nos ha confundido”, dijo Cristóbal Seminario.