Papá en Apuros Cap.62: Martín no se resistió a hablar con Julieta, pero el plan no salió como esperaba

En el capítulo 62 de “Papá en Apuros”, Martín Seminario no resistió las ganas de conversar con Julieta Olaya y la llamó en medio de la noche. Un poco confundida, la joven chorrillana le contestó; pero solo para dejarle las cosas claras.

“Perdóname por la hora Julieta, pero necesitaba… Quería saludarte (…) Quería saber cómo estabas. Cuando hablamos en el matrimonio te sentí un poco extraña”, aseguró el comandante. “Extraña no, solo preocupada como todos”, le respondió la joven.

“Sí, pero no te sentí triste porque no me pude casar. No sé, tal vez es una tontería mía o una ilusión que todavía tengo dentro, pero…”, agregó Martín. “Pero nada señor Martín. Yo no sé por qué me está diciendo todas estas cosas. Mire, señor Martín. Yo me voy a casar con Matías y usted se va a casar con la señora Natalia. Nada va a cambiar eso. Estoy más feliz que nunca. De hecho, hoy me puse el anillo”, le respondió tajante Julieta.

Esta última declaración tomó desprevenido al Capitán de fragata, quien solo atinó a disculparse: “Perdón Julieta, me equivoqué”. “Y yo me equivoqué con usted. Pero ya está. Usted eligió y yo también elegí. Y estoy segura que vamos a ser muy felices. Así que ya no pensemos en imposibles”, dijo Julieta antes de despedirse.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.