Papá en Apuros Cap.53: Victoria Pacheco no soportó el egocentrismo de Jorge Arrarte y le hizo advertencia

En el episodio 53 de “Papá en Apuros”, Jorge Arrarte llegó al restaurante de Victoria Pacheco para visitar a su prometida. Sin embargo, la conversación se volvió densa cuando la mujer notó que al instructor de la Escuela Naval solo le importaba la lista de regalos.

Al escucharlo tan emocionado con la lista de novios, Vicky decidió ponerle el ‘pare’: “Es importante compartir esta alegría que tenemos con la gente que queremos. No hay que desperdiciar la vida con estas cosas (…) Yo quiero que nuestro matrimonio sea una fiesta, una celebración; no una situación oportunista para conseguir cosas. Para mí tú eres lo más importante, el resto me da igual”.

Pero, Jorge Arrarte insistió: “Vicky, tú eres lo que más quiero. Pero, ¿sabes qué quiero también? La televisión de 70 pulgadas 8K, el alexa y el airfryer los pedí pensando en ti”.

Por ello, Vicky Pacheco decidió lanzarle esta advertencia: “Escúchame, si vamos a mezclar los negocios con el amor, te digo que estoy no va a funcionar. Desde que empezaste con las listas, este asunto se fue al diablo. Nuestro matrimonio se fue al diablo”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.