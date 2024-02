Bárbara le pidió excéntrico regalo a su papá Carlos: ¿Cómo reaccionó él? | Papá en Apuros Cap 74

Bárbara decidió no hacerle caso a su mamá Natalia y optó por recuperar el tiempo perdido con su papá Carlos. Aunque, la joven sigue teniendo una mentalidad ‘gastadora’ y le hizo un pedido excéntrico a su padre.

En el capítulo 74 de “Papá en Apuros”, Bárbara se reunió con su papá a la salida del colegio. Y, durante la conversación que estaban teniendo, la joven le pidió un auto como regalo para cuando empiece la universidad.

“Sabes que me voy a poner a estudiar y la gente que estudia tiene auto para moverse de aquí para allá. A parte moverse de aquí para allá en micro es terrible (…) Yo había pensado que podías ayudarme, ¿no? Para tener una buena relación, sería lindo que me regales un carro, ¿no? Además, tú nunca me has regalado nada”, sugirió la joven.

Este pedido sorprendió a Carlos, quien no podía creer que su hija, a quien le había explicado su situación financiera, le esté solicitando un regalo tan caro. “Bárbara, yo entiendo que cuando eras chica estabas acostumbrada a que te den todo cuando vivíamos en La Planicie. Pero tienes que entender que eso ya no es posible. Acabo de pagar mis deudas, no tengo nada. No quiero vivir escondido. No puedo endeudarme”, le respondió el hombre.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.