Bárbara dignidad: Joven reveló que ya no buscará a Cristóbal tras verlo con Stephanie | Papá en Apuros

Indignada. En el capítulo 78 de Papá en Apuros, Bárbara y Cristóbal regresaron al departamento de la joven, luego de que estuvieran en la casa de Stephanie. La hija de Natalia no soportó volver a ver a su ‘amigo con derecho’ junto a su expareja.

“Cristóbal no todo se trata de ti. Ya no quiero nada contigo. Me dijiste que me ibas a apoyar, pero al día siguiente estabas con Stephanie“, le dijo indignada. Sin embargo, Cristóbal le recordó que no eran enamorados y que entre ellos nunca hubo nada.

“¿Nada? Entre tú yo han pasado muchas cosas. Estoy enamorada de ti y por ti he hecho muchas cosas. Te he rogado, arrastrado y me he peleado con Stephanie”, le reclamó la hija de Natalia. Pese a ello, el joven se mostró decidido con su posición, por ese motivo Bárbara decidió separarse de él. “No te preocupes porque ya no te voy a volver a buscar. Puedo solucionar mis problemas sola”

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.