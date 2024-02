¡Baldazo de agua fría! Natalia anuncia a Julieta que se casará con Martín tras su divorcio | Papá en Apuros Cap 74

Julieta Olaya optó por llevar directamente a los niños Seminario a la casa de su familia en lugar de la casa de Vicky para evitar interrumpir los preparativos para las elecciones del muelle. Esto, teniendo en cuenta que Martín Seminario no estaría ahí hasta la noche. Sin embargo, su plan no salió como esperaba.

En el capítulo 74 de “Papá en Apuros”, Julieta empezó a jugar por toda la casa con Luna, Vasco y Marina. Pero, mientras descansaba con la pequeña en la sala, el Capitán de fragata apareció junto a Natalia.

Esto no hubiera sido un problema si la mamá de Bárbara no le hubiera dicho lo siguiente: “Te cuento que ya solucionamos todos los problemas con mi ex y que pronto vamos a poder ser un matrimonio”.

Esta confesión dejó impactada a Julieta, quien no pudo formular una respuesta correcta.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.