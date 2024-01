“Ayúdame a olvidarme de Martín”: Julieta hizo esta súplica sobre la tumba de su madre y así reaccionaron los fans de Papá en Apuros

Este viernes 26 de enero, se transmitió el capítulo 64 de “Papá en Apuros”. Luego de ver que Natalia Rodríguez pudo contactar a su exesposo Carlos Enrique Castro Mendivil; lo cual le da esperanza de concretar su matrimonio con Martín Seminario.

Sin embargo, lo que asombró a los ‘apuraditos’ fue el adelanto del capítulo 65 de “Papá en Apuros”. En este avance, se vio que el ex marido de Natalia llegará a la casa de Martín Seminario, sorprendiendo a la familia con su presencia.

Además, otro detalle que llamó la atención fue la conversación de Julieta Olaya sobre la tumba de su madre. “Matías me quiere como nunca nadie me ha querido. Y yo le tengo que dar el amor que él se merece. Pero estoy tan confundida. Yo tengo que seguir, tengo que poder olvidarme del señor Martín. Yo me voy a casar con Matías, le tengo que dar el lugar que él se merece. Ayúdame por favor mamita a olvidarme del señor Martín para poder ser feliz con Matías”, dijo la joven.

Ante esta declaración, los fans de “Papá en Apuros” mostraron su entusiasmo por conocer cuál será el desenlace de esta escena. Por ello, a continuación, te dejamos las mejores reacciones de Twitter (“X”).

Así reaccionaron los fanáticos de “Papá en Apuros” al avance del capítulo 65

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.