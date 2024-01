“A lo mejor no hiciste las cosas bien”: reencuentro entre Bárbara y su papá fue lo más duro del capítulo | Papá en Apuros Cap. 66

Bárbara se encontró con su papá mientras estaba saliendo con Cristóbal. El momento la tomó de sorpresa y no supo cómo reaccionar. Luego de un largo silencio en el que ninguno de los dos dijo nada, ella expreso su deseo en el que recalcó que no quería hablar con él. “¿No quieres que te deje sola?”, preguntó Cristóbal, quien estuvo presenciando el tenso momento.

“¿Quién es el?”, le preguntó su papá, refiriéndose al hijo mayor de Martín Seminario. “No te voy a contar mis cosas (…) No tenemos la mejor relación de padre e hijos”, sentenció Bárbara. “Quiero saber cómo estás, si estás bien, ¿eres feliz?”, le consultó.

“Quiero marcar distancia y que firmes los papeles de divorcio de mi mamá. El tío Martín me quiere y me ha dado todo lo que tu nunca me diste (…) Yo voy a conversar sólo si firmas los papeles del divorcio”, fue la contundente respuesta que dio Bárbara.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.