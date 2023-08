Muy pronto llega la primera temporada de la exitosa novela “Pasión de Gavilanes” por la señal de Latina Televisión

¡Muy pronto! Latina Televisión se vestirá de gala para estrenar la más exitosa teleserie internacional: “Pasión de Gavilanes”. Esta nueva apuesta de la casa televisora busca generar grandes emociones en los peruanos, mediante la desenfrenada historia de amor entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Los enredos amorosos de esta novela comienzan cuando Bernardo Elizondo, padre de Norma (Danna García), Sara (Natasha Klauss) y Jimena (Paola Rey), se enamora de la menor de los hermanos Reyes, Libia. Sin embargo, Bernardo muere y Libia, que no puede aguantar el dolor, se suicida.

En busca de venganza, los hermanos Reyes: Juan (Mario Cimarro), Franco (Michel Brown) y Oscar (Juan Alfonso Baptista) seducen a las hermanas Elizondo, haciéndose pasar por obreros en la hacienda Elizondo. Sin embargo, todo se complica cuando empiezan a enamorarse de verdad de las atractivas jóvenes.

Un éxito mundial

“Pasión de gavilanes” se ha convertido en una de las novelas más vistas en la historia de la televisión. Sin embargo, su popularidad no solo se limita a primera pantalla, pues en redes sociales se ha viralizado la frase principal de la canción de esta exitosa producción: “Quién es ese hombre que me mira y me desnuda”.

“Pasión de gavilanes” es una telenovela que cuenta con una perfecta mezcla de pasión, intriga, venganza, seducción, suspenso y amor. Y muy pronto Latina Televisión la tendrá en sus pantallas para cautivar con cada emocionante capítulo a los peruanos. ¡No te lo pierdas!