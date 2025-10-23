Miguel Zuloaga sobre Valentina Valiente: “Con Mayra Goñi vengo creando este personaje desde hace tres años”
El director de ficciones de Latina Televisión contó detalles sobre la nueva novela protagonizada por Mayra Goñi y el exigente proceso de casting infantil.
El director de ficciones de Latina Televisión, Miguel Zuloaga, reveló nuevos detalles sobre la esperada novela Valentina Valiente, protagonizada por Mayra Goñi. El proyecto, que mezcla comedia, amor y superación, ha sido preparado con gran dedicación durante los últimos años.
“Tengo una academia de actuación y veo cómo día a día van llegando chicos con tanto talento, y no son vistos. Hemos recibido aproximadamente 1.500 vídeos en general. Hemos seleccionado con el equipo a 250 y de todos esos niños vamos a sacar sólo a 20”, explicó Zuloaga, quien estuvo presente en el casting junto a Mayra Goñi, evaluando personalmente a cada postulante.
El director reveló que este proyecto lleva años gestándose junto a la actriz. “Con Mayra tengo ya años trabajando. Ella siempre me dijo que quería ser un personaje de una chica de barrio. Digamos que este proyecto lo tengo maquinado con ella ya hace unos dos o tres años atrás que venimos trabajando creando ese personaje”, detalló.
Sobre la trama, adelantó que “estamos creando una historia súper conmovedora, es una historia de amor y no solamente de amor de pareja, como la historia de Anastasia de Disney, pero creada y adaptada por nosotros, nuestra propia versión”.
¿Quieres conocer la historia detrás de Valentina Valiente? Muy pronto podrás ver las primeras promociones de esta novela familiar que promete emocionar a todos los peruanos por Latina Televisión.