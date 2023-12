Melissa: Esta es la versión turca de “Anne with an E” que verás en Latina

Latina Televisión transmitirá su nueva novela turca “Melissa” a partir de enero de 2024. Pero, lo que no todo el público sabe es que esta producción está inspirada en un LIBRO que, posteriormente, adaptó Netflix bajo el título de “Anne with an E“.

Antes de disfrutar de la adaptación turca, en esta nota te brindamos todos los detalles que necesitas saber sobre el origen de la historia que disfrutarán pronto por las pantallas de Latina.

¿En qué libro está inspirada “Melissa”, la nueva novela turca de Latina Televisión?

Lo que no muchos no saben es que la novela turca “Melissa”, que se lanzó por primera vez a mediados de este 2023 –y que pronto se transmitirá por Latina Televisión-, está basada en un famoso libro escrito por una autora canadiense.

Estamos hablando de “Ana la de Tejas Verdes” (“Anne of Green Gables” en su idioma original), la obra publicada por Lucy Maud Montgomery –por primera vez- en el año 1908. Esta historia sigue a Anne Shirley, una niña que quedó huérfana y que, por azar de la vida, queda bajo el cuidado de los hermanos Marilla y Matthew.

La imaginación y destreza de la pequeña llena de alegría la vida de los hermanos en su granja, ubicada en el pueblo de Tejas Verdes (Isla del Príncipe Eduardo).

Beren Gökyıldız en “Melissa”

“Melissa”, la versión turca de la serie “Anne with an E”

En el año 2017, Netflix lanzó la primera temporada de “Anne with an E”, la producción televisiva canadiense protagonizada por Amybeth McNulty. Esta serie, al igual que “Melissa” de Latina Televisión, está basada en el libro “Ana la de Tejas Verdes” (1908), escrito por Lucy Maud Montgomery.

Después del éxito de esta primera entrega, Netflix junto a la cadena CBC anunciaron que Amybeth McNulty y todo el elenco volverían para una segunda y tercera temporada. En 2019, la plataforma de streaming confirmó la cancelación de “Anne with an E”.

¿Cuántos años tiene Beren Gökyıldız, protagonista de la novela turca “Melissa” de Latina Televisión?

Beren Gökyıldız nació el 29 de setiembre de 2009, por lo que actualmente tiene 14 años. La actriz infantil empezó a actuar a los 5 años de edad, así que lleva más de nueve años trabajando en la industria del entretenimiento.

¿De qué trata “Melissa”, la novela turca de Latina Televisión?

La nueva novela turca “Melissa” de Latina Televisión narra la historia Melissa, una inocente niña que quedó huérfana cuando era tan solo una bebé. La pequeña es adoptada por una familia, de la que termina recibiendo solamente torturas.

Después de que la dueña de la casa de su familia la echara, Melissa llega a vivir por error con dos hermanos solteros.

Fecha de estreno de la novela turca “Melissa” vía Latina Televisión

“Melissa”, la nueva novela turca de Latina Televisión, se estrenará en enero de 2024. Aún falta fecha por confirmar, así que estate atento a Latina.pe.