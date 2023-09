Los emprendedores invencibles de Mibanco: La increíble historia de superación de Cirilo   

Cirilo Contreras fue criado en el seno de una familia emprendedora en la región Apurímac, teniendo como ejemplo a su madre que era comerciante ambulante. Años después, migró hacia Lima con el firme propósito de hacerse un futuro y puso su primer negocio: un triciclo para vender ceviche fresco. “Al principio, no nos fue nada bien porque nadie nos enseñó”.

Para sacar adelante a su familia, Cirilo inició vendiendo ceviche en un triciclo que ubicó en la zona de Palao, San Martín de Porres. Pero quería seguir progresando y, hace más de 20 años, decidió confiar en Mibanco para hacer crecer su negocio. Desde entonces, ha luchado constantemente. “Lo más duro, fue cuando uno de mis clientes dijo que no le gustaba el ceviche y me lo devolvió. Hoy es el casero número uno que me compra todos los días”, nos cuenta con orgullo.

Pero, la pandemia cambió el panorama y, fiel a su espíritu emprendedor, tuvo que ingeniárselas para salir adelante.

Ahora, a los 45 años, Cirilo es dueño de seis triciclos de venta de ceviche ubicados en distintos puntos de Lima: Carabayllo, Cercado, Breña y San Martín de Porres, distrito donde inició con este negocio.

“Mi meta es llegar a tener una cevichería más adelante. Mibanco nunca nos ha dicho no. Es un banco amigo”, asegura.

Mibanco: 25 años comprometidos con el desarrollo de los emprendedores peruanos

En Mibanco tienen el propósito de “transformar vidas y escribir historias de progreso” buscan el desarrollo integral de más peruanos, convirtiéndose en agente de cambio “para construir una sociedad más inclusiva, igualitaria, diversa y con mejor educación financiera”.

A lo largo de los último 25 años, Mibanco otorgó más de 18 millones de créditos, logrando que una de cada cuatro personas acceda por primera vez a un crédito. Una muestra del compromiso que tienen por “seguir nivelando la cancha”. Además, reinventaron el Crédito Mujer y lo hicieron más flexibles para que las mujeres tengan facilidades al momento de solicitar un préstamo.