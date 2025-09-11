Este martes 23 de setiembre , Latina estrena “Leyla”, la aclamada producción turca protagonizada por la actriz Cemre Baysel, una historia intensa llena de poder y cargada de secretos.

Ella lo tiene todo, belleza, una profesión que ama y una ilusión amorosa. Pero detrás de esa imagen perfecta se esconde un pasado turbulento, una tormenta que la marcó para siempre. Porque en la vida de Leyla existe una mujer que convirtió su pasado en un infierno y ahora, llegó el momento de hacer justicia.

Con una trama llena de giros inesperados, “Leyla” nos invita a descubrir qué hay detrás de esa aparente fortaleza, en una historia donde la pasión, la justicia y el deseo de venganza se entrelazan de manera explosiva.

En setiembre, descubre en Latina qué secretos guarda la vida de Leyla y hasta dónde está dispuesta a llegar para hacer justicia.

Una cita imperdible para los amantes de las grandes telenovelas

“Leyla” llega para consolidar las noches de Latina como el espacio de las emociones más intensas, sumando un nuevo título a la programación que ya es favorita de las familias peruanas.

LATINA, suma a tu vida.