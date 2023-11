Latina Televisión trae a sus pantallas la más exitosa novela turca “Sanem & Can”

Luego de su más reciente éxito: “El Costo del Amor” la cual ha cautivado las tardes de los hogares peruanos, Latina Televisión ha decidido sumar a sus filas “Sanem & Can: Un amor imposible”, una comedia romántica que logró una gran acogida en la audiencia a nivel internacional en países como Chile, Argentina, Ecuador y otros.

“Sanem & Can” es protagonizada por dos estrellas turcas: la actriz Demet Özdemir (Sanem Aydin Divit) y el actor Can Yaman (Can Divit), quienes gracias a su increíble interpretación fueron acreedores de múltiples reconocimientos internacionales como los premios Media and Art Awards, donde ambas figuras ganaron en la categoría ‘mejor pareja del año’.

De la ficción a la realidad

Al igual que los protagonistas de ‘El Costo del Amor’, la química de los personajes principales de ‘Sanem y Can’ era tan fuerte que traspasó la pantalla y la ficción se convirtió en realidad. Aunque nunca hubo una confirmación por parte de ambos, los rumores de noviazgo persiguieron a la pareja durante todo el rodaje de la serie, que comenzó en 2018.

¿De qué trata “Sanem & Can: Un amor imposible”?

La nueva ficción gira en torno a Sanem Aydin, una joven de un barrio humilde de Estambul con grandes aspiraciones de convertirse en escritora. La vida de esta bella mujer da un giro cuando se ve obligada por sus padres a elegir entre un matrimonio concertado o encontrar un trabajo adecuado. Para evitar casarse, Sanem comienza a trabajar en una agencia de publicidad.

Por otro lado, está Can Divit un fotógrafo de espíritu libre y muy reconocido a nivel mundial que regresa para la fiesta de aniversario de la empresa, en la que él y Sanem se cruzarán por primera vez. Ambos se embarcarán en una apasionante historia, donde sus vidas y las de quienes los rodean se verán transformadas.

¡Ya lo sabes! Muy pronto serás testigo de esta aventura romántica entre los protagonistas de “Sanem & Can: Un amor imposible”, una divertida comedia turca que promete enganchar a la audiencia en diciembre.