La Inquilina, Novela Turca capítulo 40: Los problemas no terminan para Neslihan

En el adelanto del nuevo capítulo de “La Inquilina”, se ve a Neslihan sufrir, pues los problemas no dejan de venir contra ella. Esta vez, comenta que su hija no dice ni una sola palabra. Incluso acudieron con una doctora, pero no soluciona nada.

Además, tendrá una peculiar llamada con Murat en la que él asegura que tampoco la está pasando bien. Sin embargo, ella sabe que se encuentra en medio del mar con Damla.

¿Qué pasó en el último episodio de “La Inquilina”?

Neslihan por fin dio con el paradero de sus hijos. Sin embargo, la mayor no se quiere ir con ella y se niega hacerlo. Incluso, aseguró que desea que su mamá no sea Neslihan sino Damla. Esto generó una gran sonrisa en la cara de la mujer. Pero Neslihan no se dejará y cometerá una locura, pues decide irse hasta las manos con Damla.