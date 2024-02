La Inquilina, Novela Turca capítulo 39: Neslihan cometerá una locura

En el adelanto del nuevo capítulo de La Inquilina, Neslihan por fin dio con el paradero de sus hijos. Sin embargo, la mayor no se quiere con ella y se niega hacerlo.

Incluso, aseguró que desea que su mamá no sea Neslihan sino Damla. Esto generó una gran sonrisa en la cara de la mujer. Pero Neslihan no se dejará y cometerá una locura, pues decide irse hasta las manos con Damla.

¿Qué pasó en el último episodio de “La Inquilina”?

Neslihan no aguantará más la incertidumbre e irá en busca de sus menores hijos. Tras no hallarlos en ninguna de las propiedades de Murat, le exigirá que los entregue. Sin embargo, ella no sabe que su peor enemiga los está cuidando. ¿Será este el inicio de la guerra entre Neslihan y Murat?“Fui al hotel donde vives y no están. Fui a la casa de tu madre y no están. Dime, ¡dónde están mis hijos!. Me voy a volver loca, voy a perder la cabeza, ¡dónde están mis hijos!”, le grita Neslihan desesperada y entre lágrimas Murat, quien se muestra reacio a darle una pronta respuesta. Neslihan no se imagina que los menores se encuentran con Damla. Bajo la supervisión de la amante, el hijo menor de Neslihan sufrirá un accidente. “Batu tomó un cuchillo, está sangrando”, le dice Nehir a Damla, quien corre angustiada para socorrer al niño.