La Inquilina, Novela Turca capítulo 24 COMPLETO: Neslihan le exigió a Murat que saque a Damla de su vida y la de su familia

Este miércoles 24 de enero, Latina Televisión transmitió el capítulo 24 de la novela turca “La inquilina”. En esta nueva entrega, Neslihan le exigió a su esposo Murat que, de una vez por todas, aleje a Damla de su familia.

Antes de ello, ambos despidieron a Damla y a Sinan, el hermano de Neslihan, de una cena que organizaron. “Una disculpa no es suficiente, Murat. No sé cómo lo vas a hacer, pero quiero que hagas algo para sacar a esa mujer de nuestras vidas. Has que salga de la vida de Sinan sin dejar rastro”, aseveró la mujer.

En tanto, Sahika, la mamá de ambos, le exigió a su hijo Sinan que se aleje de Damla. “¿Acaso sabes quién es esta mujer? ¿Lo sabe y sigue de la mano con esta mujer? ¿Qué tan rápido te enamoras de mi hijo en un mes?”, aseveró.

Mira AQUÍ el capítulo 24 de “La inquilina” vía Latina Televisión

¿A qué hora y cómo ver “La inquilina” vía Latina Televisión?

El drama turco “La inquilina” se transmitirá por las pantallas de Latina Televisión desde este miércoles 20 de diciembre. Los televidentes podrán disfrutar del primer episodio de “La inquilina” después de “Papá en Apuros”, es decir, a partir de las 10:20 p.m.

Cada episodio de la novela turca se podrá ver por la señal de Latina Televisión y por la APP Latina EN VIVO. También se podrá disfrutar a través de Latina Play.

¿De qué trata la novela turca?

La novela turca “La inquilina” sigue la historia de Murat (Ismail Demirci), un hombre casado que busca mantener el estatus que ha ganado gracias a la familia de su esposa Neslihan (Hatice Sendil). Sin embargo, eso también implica ocultarle al mundo su relación con una mujer mucho más joven llamada Damla (Sera Kutlubey), quien se convertirá en la tercera en discordia dentro del matrimonio.

Todo se saldrá de control cuando, sin pensarlo, Neslihan deje entrar a su enemiga dentro de su hogar a través de una amistad. “Neslihan tendrá que aprender a elegir entre ser buena y cuidar de sí misma y de sus hijos”, agrega la sinopsis de “La inquilina”.