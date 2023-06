Kunno se une a los cómicos de Jirón del Humor en la secuencia “La Comisaría”

Influencer mexicano podría convertirse en la nueva figura del próximo show de convivencia producido por Latina.

En los últimos días, el reconocido influencer mexicano Kunno visitó el Perú y antes de partir se unió a los cómicos de Jirón del Humor para grabar la divertida secuencia ‘La Comisaría’, que se emitirá este sábado 1 de julio.. Durante su visita, el tiktoker dejó abierta la posibilidad de concursar en un nuevo proyecto de Latina.

“Si me lo proponen, me encantaría ser parte de un show de convivencia producido por Latina. El canal me ha hecho sentir muy cómodo, como si estuviera en mi propia casa…”, comentó el creador de contenidos.

¿Quién es Kunno?

Kunno es un creador de contenido mexicano que cuenta con más de 29 millones de seguidores. Además, es imagen de importantes marcas mundiales. Saltó a la fama en 2020 con su popular caminata ‘Dance 4k’ que se volvió viral en la plataforma de TikTok. También, fue conductor de la ceremonia musical ‘Los 40 Music Awards’.

¿Qué otros sketches se verán este sábado en Jirón del Humor?

El elenco de Jirón ha preparado una nueva parodia sobre el sketch ‘El Gran Chef Sin Famosos’. Dorita Orbegoso, El Chino Risas y El Pato Ovalle imitarán a los tres exigentes jurados.

A la popular secuencia ‘La Tóxica’ llegará Belén Estévez como pareja de Jhonny. Y el acompañamiento musical lo traerán los cantantes Alvaro Rod con Cesar BK.

¡Ya lo sabes! Disfruta y ríe en familia con las ocurrencias de todo el elenco de Jirón del Humor y sus grandes invitados este sábado 1 de junio desde las 10:00 p.m., después de “El Gran Chef Famosos”, por la señal de Latina. ¡No te lo pierdas!