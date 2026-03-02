Una denuncia vecinal encendió las alarmas en Cercado de Lima. A través del WhatsApp de Arriba Mi Gente, una residente informó que en una vivienda del jirón Aurelio García y García mantenían a un pony dentro del patio, en una zona totalmente urbanizada.

Las imágenes enviadas muestran al equino siendo ingresado de noche en una camioneta y luego permaneciendo en un pequeño espacio acondicionado como establo. Según la denunciante y otros vecinos, el animal habría estado allí desde noviembre. Sin embargo, el responsable del inmueble, identificado como Enrique Castillo, aseguró que solo lo tuvo “cuatro o cinco días” y que ya fue retirado.

Veterinarios consultados explicaron que, aunque el caballo es un animal doméstico, requiere amplios espacios para caminar y trotar varios kilómetros al día. Permanecer en un área reducida puede generarle estrés, problemas articulares, daños en los cascos y complicaciones sanitarias, especialmente si permanece en el mismo lugar donde orina y defeca.

Tras la denuncia pública, el pony fue retirado de la vivienda. No obstante, vecinos piden que las autoridades verifiquen su estado y condiciones actuales. La municipalidad señaló que no puede intervenir en propiedad privada y que correspondería a la Policía actuar ante un presunto caso de maltrato.