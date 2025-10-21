Latina trae a sus pantallas Hasta que la plata nos separe, una producción que conquistará corazones y dejará más de una lección sobre el amor y las segundas oportunidades.

La historia gira en torno a Alejandra, una mujer inteligente, perseverante y hermosa que parece tenerlo todo: éxito, estabilidad y un gran amor. Sin embargo, su mundo cambia cuando descubre que su pareja no es quien dice ser, desatando una tormenta emocional y profesional que pondrá a prueba su fortaleza.

En medio de este caos aparece Rafaél Méndez, un hombre honesto, trabajador y de corazón noble, cuya llegada a su vida (y a su empresa) lo revolucionará todo. Desde el primer encuentro, ambos quedarán marcados por una conexión inesperada que los enfrentará a prejuicios, diferencias sociales y dilemas personales.

💥 No te pierdas el gran estreno de Hasta que la plata nos separe mañana miércoles 22 de octubre a las 4:00 p.m., solo por Latina Televisión.

